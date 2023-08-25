Донские власти планируют к декабрю рекультивировать полигон ТКО в Донецке

Как сообщается на сайте правительства Ростовской области, в Донецке ведутся работы по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов.

«В прошлом году администрацией Донецка заключен муниципальный контракт на сумму 196 млн руб. на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. В настоящее время на объекте выполнен подготовительный этап. Ведутся работы по формированию тела полигона и по устройству пассивных скважин для системы газоудаления», - сказано в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на объекте задействованы 19 единиц техники: один манипулятор, пять экскаваторов, два бульдозера, два катка и девять «КамАЗов». Работы планируют завершить к декабрю этого года.

Рекультивация полигона ТКО в Донецке идет в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

За счет средств федерального бюджета на Дону также ведутся работы по рекультивации полигонов ТКО в Ростове-на-Дону, Таганроге, Цимлянске, Донецке и Новочеркасске.