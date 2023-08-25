В Волгоградской области ввели карантин по южноамериканской томатной моли

На территории Волгоградской области установили карантинную фитосанитарную зону по южноамериканской томатной моли, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Карантинное насекомое нашли в Красном сельском поселении Среднеахтубинского района. Фитосанитарную зону установили на площади 950 га (очаг — 27 га).

«В целях организации мероприятий по борьбе с карантинным объектом, утверждена «Программа локализации очага и ликвидации популяции», — говорится в релизе.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.