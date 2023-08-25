Рейс Ульяновск—Казань «Метеора-2020» обойдется бюджету региона в 15 млн рублей

С пятницы, 25 августа, возобновлено выполнение регулярного речного рейса между Ульяновском и Казанью. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Казани руководитель АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин. По его словам, перевозка пассажиров будет осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям на скоростных судах предприятия «Метеор-2020» с модернизированной системой подводных крыльев. Расписание составлено пока только до 10 сентября. В дальнейшем, при условии большого спроса, частота рейсов будет увеличена, пообещал господин Лизалин.

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На брифинге глава минтранса Татарстана Фарит Ханифов сообщил, что для выполнения рейса по приемлемым для пассажиров ценам потребуется 30 млн руб. дотаций ежегодно, «пока нарабатывается пассажиропоток». По словам господина Ханифова, Татарстан и Ульяновская область предоставят эти средства на паритетных началах, то есть, по 15 млн руб.

По данным АО «Флот Республики Татарстан», стоимость взрослого билета на рейс — 1500 руб.

Рейсы «Метеоров» между Ульяновском и Казанью были отменены 19 лет назад. Договоренность о возобновлении речных рейсов, выполняемых теплоходами на подводных крыльях «Метеор-2020» и субсидировании речного сообщения была достигнута во время визита главы Татарстана Рустама Минниханова в Ульяновск 18 августа. В этот же день в Ульяновск с пробным рейсом прибыл «Метеор-2020» с 90 пассажирами.

Андрей Васильев, Ульяновск