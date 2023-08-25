В Иркутской области утвердили обвинения отцу, убившему своих детей и их мать

В Иркутской области 30-летнему жителю Качугского района предъявлены обвинения по делу об убийстве двух детей и их матери, сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале февраля прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения облил мать своих детей воспламеняющейся жидкостью во время конфликта. После этого злоумышленник разлил жидкость в комнате, где также находились два ребенка в возрасте 2-х и 4-х лет. В это время пострадавшая держала еще одного 5-месячного ребенка. Мужчина бросил на пол зажженную спичку, в результате чего двое мальчиков погибли.

Матери удалось выбежать из горящего здания с пятимесячным сыном на руках. Она была доставлена в больницу с термическими ожогами. Женщина скончался в октябре прошлого года от ожоговой болезни.

В настоящее время дело передано в Иркутский областной суд. Мужчине предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, по этой статье ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы).

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Александр Киселев