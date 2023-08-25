Жителя Костромы осудят за наезд на участников ДТП в Ярославской области

Перед судом предстанет 27-летний житель Костромы, который обвиняется в наезде на трех человек в Ярославской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 3 февраля мужчина, находясь в алкогольном опьянении, ехал по федеральной дороге «Золотое кольцо» в Ярославском районе на автомобиле Audi. Увидев на обочине машины с включенными сигналами аварийной остановки, водитель совершил маневр и не справился с управлением на скользкой дороге.

Машина попала в занос и наехала на трех мужчин, стоявших около машин на обочине после совершенного ДТП. В столкновении пострадали мужчины 23, 24 и 62 лет. По заключению эксперта, их травмы отнесены к тяжкому вреду здоровью.

Виновнику аварии предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Расследование завершено, а дело направлено в суд.

Алла Чижова