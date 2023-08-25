В Сочи сносят восемь крупных самовольных объектов

В настоящее время на территории города-курорта Сочи идут работы по демонтажу восьми многоэтажных зданий, возведенных без разрешения, сообщает пресс-служба городской администрации. В ближайшее время будет начат демонтаж еще двенадцати крупных самовольных объектов.

Возведенные без разрешения здания признаются самовольными по решению суда, если собственник не выполняет решение о сносе, демонтаж организует мэрия силами привлеченных специализированных организаций. При этом затраты на разбор зданий взыскиваются с недобросовестного застройщика. Администрация Сочи ведет мониторинг СМИ и социальных сетей с целью выявления объявлений о продаже квартир в самовольно построенных домах. Актуальная информация о выявленных самовольных постройках и выданных разрешениях на строительство публикуется в открытом доступе, подчеркнули в пресс-службе администрации Сочи.

Анна Перова, Краснодар