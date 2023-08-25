«Вкусмикс» планирует открыть сеть пекарен в Белебее

ООО «Вкусмикс» планирует инвестировать более 7,5 млн руб. в организацию производства хлебобулочных и кондитерских изделий, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Башкирии. Предприятие планирует выйти на годовую проектную мощность (1,2 млн штук продукции) в 2024 году, рассказал министр экономического развития республики Рустам Муратов.

На предприятии будет создано 20 рабочих мест. Компания намерена выкупить комплекс современного производственного оборудования, находящегося по месту арендуемых пекарен. В перспективе «Вкусмикс» планирует расширение производства и номенклатуры изделий.

Минэкономразвития России включило компанию в реестр резидентов ТОР «Белебей». Инвестору могут предоставить земельный участок в аренду без торгов.

ООО «Вкусмикс» зарегистрировано в Белебее в феврале текущего года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Учредитель — Александр Медведев.

Майя Иванова

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