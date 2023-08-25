Уровень производственного травматизма в Татарстане составил 0,043%

В Татарстане уровень производственного травматизма составляет всего 0,043%, что на 0,010% меньше российского уровня. Об этом в ходе пресс-конференции сказала министр труда региона Эльмира Зарипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По ее словам, всего в 2023 году в Татарстане произошло 45 случаев на производстве с тяжелыми последствиями. Кроме того, в республике зарегистрировали 13 случаев смертей на предприятиях.

«При этом республика имеет достаточно высокий промышленный потенциал»,— добавила госпожа Зарипова.

"Ъ-Казань"