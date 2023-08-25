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Уровень производственного травматизма в Татарстане составил 0,043%

В Татарстане уровень производственного травматизма составляет всего 0,043%, что на 0,010% меньше российского уровня. Об этом в ходе пресс-конференции сказала министр труда региона Эльмира Зарипова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По ее словам, всего в 2023 году в Татарстане произошло 45 случаев на производстве с тяжелыми последствиями. Кроме того, в республике зарегистрировали 13 случаев смертей на предприятиях.

«При этом республика имеет достаточно высокий промышленный потенциал»,— добавила госпожа Зарипова.

"Ъ-Казань"

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