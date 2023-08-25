Прокуратура оштрафовала регоператора по обращению с ТКО за «выборочный» сбор мусора

Прокуратура Ленинского района Орска (Оренбургская область) оштрафовала директора филиала регоператора по обращению с ТКО ООО «Природа» за выборочный вывоз отходов производства и потребления. По определенным адресам мусор не вывозился. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Руководитель филиала ООО «Природа» привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 6.35 КоАП РФ (Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления). Директору назначили штраф в размере 30 тыс. руб.

Ани Айвазян