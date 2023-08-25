В Саратовской области ввели новые энтеровирусные ограничения

В Саратовской области продолжается распространение провоцирующей менингит энтеровирусной инфекции, сообщил в личном Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

На сегодняшний день в больницах находится 251 человек, большая часть — дети. «Основная часть заболевших приходится на Саратов и Энгельс, однако отдельные случаи начали регистрироваться и в других районах», — уточнил глава региона.

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области подготовило рекомендации к началу учебного года. «С сентября дети будут контактировать намного чаще, поэтому важно позаботиться об их здоровье и предотвратить риски массового распространения энтеровируса», — объяснил господин Бусаргин.

Линейки на 1 сентября пройдут между параллелями в разное время — не больше трех параллелей за раз. Между мероприятиями будут дезинфицировать площадки. В учебное время за каждым классом закрепят отдельный кабинет, перемещаться между дети не будут.

До 1 октября в Саратове и Энгельсе не будут работать все бассейны, в других муниципалитетах — бассейны в образовательных организациях. На спортивные соревнования пока не будут пускать болельщиков до 17 лет. Также запрещают проведение в образовательных и спортивных организациях массовых и спортивных мероприятий, соревнований, конкурсов и концертов с участием детей до 17 лет.

Общественный транспорт и социальные учреждения региона будут регулярно дезинфицировать.

«В сентябре в Саратове и области запланировано несколько массовых мероприятий. По проведению каждого из них будет принято отдельное решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», — рассказал губернатор.

Дарья Васенина

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