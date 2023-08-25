Больше 220 млрд рублей хранят жители Удмуртии на вкладах в банках

В Удмуртии по данным на 1 июля на вкладах и счетах жителей (находилось составил 221,4 млрд руб. За год объем увеличился на 19,1%, сообщает пресс-служба Банка России. Объем средств на депозитах юридических лиц, счетах организаций и ИП составил 177,4 млрд руб., рост — 13,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как отметила управляющий Отделением-НБ Удмуртии Волго-Вятского ГУ Банка России Татьяна Жиганшина, банковский депозит остается надежным способом сбережения денег. Вклады застрахованы государством на сумму до 1,4 млн руб., а также по ним заранее известен доход.