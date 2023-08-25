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В Татарстане низкооплачиваемыми отраслями являются туризм и общепит

Низкооплачиваемыми отраслями в Татарстане являются лесное хозяйство, гостиничное хозяйство, ресторанный бизнес и туризм. Об этом в ходе пресс-конференции сказала глава Минтруда региона Эльмира Зарипова.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«По уровню оплаты труда Татарстан занимает лидирующее положение среди субъектов ПФО. Нас беспокоит отраслевая дифференциация — есть наиболее высокооплачиваемые отрасли, есть низкооплачиваемые»,— отметила министр.

Высокооплачиваемыми же сферами в Татарстане являются добыча полезных ископаемых, связь и информатизация, финансовая и страховая деятельность.

"Ъ-Казань"

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