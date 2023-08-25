В Татарстане низкооплачиваемыми отраслями являются туризм и общепит

Низкооплачиваемыми отраслями в Татарстане являются лесное хозяйство, гостиничное хозяйство, ресторанный бизнес и туризм. Об этом в ходе пресс-конференции сказала глава Минтруда региона Эльмира Зарипова.
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«По уровню оплаты труда Татарстан занимает лидирующее положение среди субъектов ПФО. Нас беспокоит отраслевая дифференциация — есть наиболее высокооплачиваемые отрасли, есть низкооплачиваемые»,— отметила министр.
Высокооплачиваемыми же сферами в Татарстане являются добыча полезных ископаемых, связь и информатизация, финансовая и страховая деятельность.