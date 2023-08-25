В Сочи обвиняемый в педофилии мужчина пытался покончить с собой в здании суда

В Сочи мужчина, обвиняемый в развращении подростка, пытался покончить с собой в здании суда, сообщает «Кубань-24» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

По данным издания, подозреваемый нанес себе травму перед слушанием по продлению меры пресечения. Инцидент произошел вне судебного заседания. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В середине августа в Краснодарском крае задержали педагога дополнительного образования по подозрению в педофилии. По данным следствия, сексуальное надругательство над подростком произошло во время турслета, который проходил в июле на территории Крымского района.

Наталья Решетняк

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