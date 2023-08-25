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«Россети Тюмень» за полгода подключили к электросетям 27 станций сотовой связи

В первом полугодии 2023 года «Россети Тюмень» присоединили к электрическим сетям 27 базовых станций сотовой связи в Тюменской области и ХМАО-Югре. Благодаря выполненным работам расширилась зона уверенного приема сигнала и жители регионов получили высокоскоростной мобильный интернет по технологиям 4G и LTE.

Для надежной и бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования энергетики выдали почти 200 кВт мощности от 26 питающих центров. В рамках техприсоединения специалисты построили новые участки двух воздушных линий и установили трансформаторную подстанцию мощностью 25 кВА.

Кроме того, компания предусмотрела контроль параметров качества электрической энергии: на энергообъектах смонтированы интеллектуальные приборы коммерческого учета, которые передают данные дистанционно.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. Обеспечивая электроснабжение инфраструктуры связи, энергетики содействуют реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура».

АО «Россети Тюмень»

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