Проспект Ленина в Челябинске перекроют из-за фестиваля ХК «Трактор»

В Челябинске проспект Ленина перекроют на семь часов из-за фестиваля хоккейного клуба «Трактор». 27 августа движение будет полностью закрыто в районе Южно-Уральского государственного университета, сообщает пресс-служба городская Госавтоинспекция.

Проспект Ленина перекрою для всех видом транспорта с 16 до 23 часов 27 августа на участке от улицы Энтузиастов до Лесопарковой. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать свой маршрут и выбрать альтернативные пути объезда.

В воскресенье возле памятника Курчатову состоится фестиваль Traktor&Winline Fest. Челябинская хоккейная команда презентует себя накануне нового сезона. Также здесь выступят артисты Niletto, Jahmal TGK и VibeTGK («Триагрутрика»).

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