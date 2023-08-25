Летняя атомшкола для будущего поколения Росатома впервые открылась в Саратовском регионе

В городе Балаково Саратовской области впервые в истории региона открылась летняя атомшкола для будущих атомщиков, которые учатся в профильных атомклассах города и планируют поступать в технические и энергетические вузы страны.



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Торжественное открытие школы состоялось на базе гимназии № 2. В этом году гимназия выиграла грант фонда «АТР АЭС» в конкурсе социально значимых проектов и теперь при поддержке Балаковской АЭС и Администрации Балаковского муниципального района воплощает идею в жизнь.

«Нам важно, чтобы балаковские ребята получили достойное образование. И сегодня мы создаем для этого все условия. Летняя атомшкола позволит школьникам ближе познакомиться с атомной отраслью, постичь науки, которые необходимы для поступления в престижные энергетические вузы страны. Я сам учился в Обнинском университете атомной энергетики и горжусь этим», – отметил глава Балаковского муниципального района Сергей Грачев на торжественном открытии.

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Суть проекта «Летняя атомшкола» заключается в приобщении учеников всех атомклассов школ города Балакова к культуре и ценностям, благодаря которым работникам Росатома удается достигать высоких целей. Это дает возможность уже в школе почувствовать себя частью профессионального сообщества. Формат – живой и интерактивный: деловые и активные игры, спортивные состязания, посещение профильных вузов и ссузов, встречи с молодыми работниками Балаковской АЭС и старожилами отрасли. Летняя атомшкола призвана вне классных занятий помочь ребятам определиться с будущей профессией и показать им, какие возможности открываются перед молодежью, которая выбирает Росатом.

«Мы заинтересованы в развитии кадрового потенциала Балаковской атомной станции и делаем вклад в будущее поколение наших сотрудников уже сегодня, когда школьники на пути выбора профессии. Летняя атомшкола и развитие в городе сети атомклассов – прекрасная возможность получить качественное образование, а это фундамент успешного будущего наших детей», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Балаковской АЭС Юрий Мезенцев.

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Отметим, что на сегодняшний день город Балаково – лидер по количеству действующих атомклассов среди городов присутствия атомных станций. Профильные классы открыты в обоих городских лицеях, гимназии № 2 и впервые в этом году – в школе № 28. Летняя атомшкола объединила всех атомклассных ребят Балакова.

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