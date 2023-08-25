Оренбургстат: реальная зарплата в регионе по сравнению с прошлым годом выросла на 17,8%

В Оренбургской области реальная зарплата с учетом индекса потребительских цен за январь-июнь увеличилась на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургстата.

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По данным ведомства, среднемесячная номинальная зарплата по полному кругу организаций за январь-июнь этого года составила 50,7 тыс. руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилась на 22,9%.

«Наблюдается существенная дифференциация уровня среднемесячной зарплаты по видам экономической деятельности»,– говорится в сообщении. Так, самый высокий уровень заработка (83,9 тыс. руб.) сложился в организациях по добыче полезных ископаемых. Наиболее низкая зарплата – в предоставлении прочих видов услуг – она составила 31 тыс. руб.

«Среди обрабатывающих производств высокий уровень зарплаты наблюдался в организациях по производству кокса и нефтепродуктов – 89 тыс. руб., низкий уровень в организациях по производству мебели – 18,5 тыс. руб.»,– отмечают специалисты Оренбургстата.

Ани Айвазян