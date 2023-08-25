В межвузовском кампусе в Уфе будут обучать управлению беспилотниками

В Уфимском университете науки и технологий (УУНиТ) в новом учебном году планируют открыть на территории IQ-парка межвузовского кампуса площадки современных цифровых видов спорта, в том числе по обучению управлением беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Уже началась разработка новой программы по адаптации киберспортивных методик для ускорения обучения управлению БПЛА. Кроме того, университет расширит сотрудничество со студиями-разработчиками современных компьютерных игр.

«Буквально на этих выходных мы устраивали целый игровой этаж на фестивале Анимау, который собрал более 500 участников и 3500 зрителей. Эта работа шла совместно с киберклубами Башкирского государственного медицинского университета, уфимскими колледжами и другими учебными заведениями»,— сообщил руководитель сектора киберспорта при кафедре физического воспитания УУНиТ Святослав Пегов. По его словам, данное направление объединяет в республике более 15 университетов и колледжей.

В настоящее время в УУНиТ 11 студентов имеют первый разряд по компьютерному спорту, а три человека — второй разряд. В этом году Уфимский университет стал чемпионом первой киберспортивной Универсиады республики, победителем чемпионата Башкирии и регионального этапа Всероссийской студенческой киберспортивной лиги.

Майя Иванова

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