По делу о мошенничестве арестована экс-инспектор ФНС по Красноярскому краю

Суд, удовлетворив ходатайство следствия, заключил под стражу экс-инспектора ФНС по Красноярскому краю. В отношении бывшего налоговика возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), оно насчитывает три эпизода, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как указывается в деле, в 2022 году обвиняемая договорилась с жительницей Железногорска о том, что от ее имени представит налоговую декларацию с фиктивными документами о якобы произведенных ею расходах на лечение в Москве. В результате сообщницы незаконно получили налоговый вычет 180 тыс. руб. и поделили деньги. По аналогичной схеме налоговик похитила с двумя жителями Железногорска еще 331 тыс. руб. Одну аферу на 38 тыс. руб. инспектор ФСН провернула сама.

В основу уголовного дела легли материалы, поступившие из краевого управления ФСБ по Красноярскому краю, и результаты внутренней проверки в ФНС по Красноярскому краю.

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Илья Николаев