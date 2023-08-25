В Учалах построят круглогодичную горнолыжную трассу

Предприниматель Оскар Аверьянов на средства гранта построит в Учалах круглогодичную горнолыжную трассу. Об этом сообщил министр предпринимательства и туризма Башкирии Рустем Афзалов. По данным министра, в настоящее время в России работают две круглогодичные трассы: в Красногорске и на Кавказе, учалинская станет третьей.

На склоне уложат искусственное снегозаменяющее покрытие, которое позволит тренироваться в любое время года и при любой погоде. В минтуризма рассчитывают, что объект привлечет в Учалы турпоток.

«Оскар – один из победителей конкурса на развитие инфраструктуры в сфере туризма. Грантовые средства помогут появиться новой точке притяжения — уникальной и многообещающей»,— сообщил Рустем Афзалов.

Вблизи будущей трассы действует открытый господином Аверьяновым 10 лет назад горнолыжный парк «Родео». Здесь же строится кафе и гостиница.

Наталья Балыкова

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