В Челябинской области решили создать кластер по производству беспилотников

На территории Челябинской области будет организован кластер по производству беспилотных авиационных систем (БАС). Такое решение было принято на совещании, прошедшем в Южно-Уральском государственном университете, сообщает пресс-служба министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава минпрома области Павел Рыжий напомнил, что концу этого года в России появится новый национальный проект по развитию БАС, который предусматривает работу соответствующих промышленных кластеров. По словам министра, на совещании определились с гарантированным участием двух университетов – ЮУрГУ и Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова, а также ряда промышленных компаний области. По словам ректора ЮУрГУ Александра Вагнера, университет возьмет на себя выполнение задачи научно-технологического сопровождения исследовательских и опытно-конструкторских работ, НИР и ОКР.

«Потенциальный состав участников кластера Челябинской области соответствует требованию Минпромторга РФ», – сообщил министр. Названия конкретных предприятий в минпроме не сообщают. Всего в кластер должны входить не менее пяти промышленных компаний, при этом участникам необходимо планировать работу по производству беспилотных авиационных систем или их комплектующих в рамках минимум трех совместных проектов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте