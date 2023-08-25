Поделились экспертными знаниями

Эксперты департамента стратегических коммуникаций «Метафракс Групп» выступили на межрегиональном форуме корпоративных медиа «Серебряные нити».



23–25 августа в Челябинске состоялся межрегиональный форум корпоративных медиа «Серебряные нити – Прикамье и Урал». «Метафракс Групп» выступил партнером мероприятия. Спикерами ключевых событий форума стали директор по стратегическим коммуникациям «Метафракс Групп» Мария Коновалова и ее заместитель Сергей Куликов.

«Серебряные нити» – мероприятие, на котором делятся опытом и обсуждают профессиональные вопросы ведущие российские специалисты по корпоративным коммуникациям. Участники форума работали в формате мастер-классов и вебинаров, темы которых были направлены на обсуждение экосистемы корпоративных коммуникаций: выстраивание процессов в условиях кризиса, формирование личного бренда, международный PR. Каждый участник мог также посетить виртуальную выставку корпоративных ресурсов более 60 компаний из восьми регионов.

Мария Коновалова выступила экспертом на пленарной дискуссии форума – «Экосистема корпоративных коммуникаций: самоидентификация, кадры, санкционные риски, «болевые точки» и направления развития». В фокусе дискуссии оказались взаимодействие и интеграция бизнеса, вузов и органов власти как принципа корпоративных коммуникаций, работа пресс-служб госструктур в медийном пространстве. Также обсуждались корпоративные коммуникации как инструмент формирования бренда региона, возможности корпоративных коммуникаций в новой реальности, информационная открытость, информационная ответственность.

Сергей Куликов принял участие в практической части форума – выступил экспертом серии мастер-классов для специалистов отрасли. Мастер-классы были посвящены построению конвергентной команды стратегических коммуникаций в условиях кризиса и неопределенности, личного бренда лидера в команде, организации и продвижению международных бизнес-проектов в российских и зарубежных СМИ в текущих геополитических реалиях, адаптации корпоративных изданий к ним.

– Серебряные нити – наш давний партнер, рада была в очередной раз быть сопричастной их отраслевым событиям. Активный отклик нашла тема конвергентной команды – действительно, любой лидер силен своей командой. Важна интеграция студентов в мероприятие: в медийном хакатоне приняли участие четыре команды ведущих вузов Урала, которые решали кейсы отраслевых заказчиков. Обсуждение геобрендинга в год 300-летия Перми также оказалось актуальным, – сообщила Мария Коновалова.

АО «Метафракс Кемикалс»