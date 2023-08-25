В Сочи одновременно сносят восемь крупных самостроев

В Сочи одновременно сносят восемь крупных объектов самовольного строительства, сообщает заместитель главы курорта Олег Бурлев. В ближайшее время планируется начать демонтаж еще 12 самостроев.

По его словам, на улице Павла Корчагина сносят незаконно построенную пятиэтажку. Демонтаж производится за счет застройщика на основании судебного решения. Инициатором иска стала мэрия.

Кроме того, Олег Бурлев сообщил, что ведется работа по выявлению и пресечению фактов продажи квартир в незаконных многоквартирных домах. Работники мэрии мониторят интернет-сайты, где публикуют объявления о продаже таких объектов.

В июле этого года в Сочи выявили 71 самострой, 19 из которых имели признаки многоквартирных домов. Решение о сносе строений примет суд.

Наталья Решетняк

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