Mercedes-Benz обновил электрокроссоверы EQA и EQB

Компания Mercedes-Benz обновила электрокроссоверы EQA и EQB, которые получили измененную внешность и небольшие технические доработки.

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Рестайлинговые модели получила фальшпанели на месте решетки радиатора с паттерном из нарисованных трехлучевых звезд (темные у базовых версий и серебристые у модификаций AMG) и новые фонари. В салоне изменения свелись к установке руля с тачпадами, а последняя версия мультимедиа MBUX уже в стандартной комплектации имеет 10,2-дюймовый экран.

Обновленные электромобили получили новые цвета кузова, новые по дизайну колесные диски, а в интерьере использованы более качественные материалы. Технически модели не поменялись, но за счет новых покрышек и обновленного программного обеспечения запас хода без подзарядки вырос на 20-30 км в зависимости от модификации.

Продажи обновленных Mercedes-Benz EQA и Mercedes-Benz EQB в Европе начнутся в 2024 году.

Максим Вершинин

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