Ростехнадзор назвал причины несчастного случая на руднике в Челябинской области

Уральское управление Ростехнадзора завершило расследование несчастного случая в АО «Маукский рудник» (Вишневогорск Челябинской области), в результате которого пострадали двое рабочих. Материалы переданы в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел 16 июня этого года. В шахте предприятия обрушилась порода. В результате пострадали два члена проходческой бригады, один из которых получил тяжелую травму, другой – легкую.

Сотрудники Ростехнадзора установили, что основными причинами несчастного случая, явились «превышение времени устойчивого состояния технологического срока службы нарезной горной выработки», а также неудовлетворительная организация производства работ. В том числе не был обеспечен контроль со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы.

В отношении юридического лица и должностных лиц предприятия надзорное ведомство намерено возбудить административные дела. Кроме того, разработаны мероприятия для устранения причин несчастного случая.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по факту обрушения породы на Маукском руднике следственные органы возбудили и расследуют уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

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