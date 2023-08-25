В Набережных Челнах поймали сбежавшего из тубдиспансера заключенного

Полицейские поймали в Набережных Челнах заключенного 40-летнего Рината Хафизова, который сбежал из тубдиспансера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

По данным источника, мужчина смог сбежать через окно кабинета флюорографии. При этом у него был голый торс, сам он был лишь в черных штанах и ботинках.

Искали сбежавшего заключенного в Набережных Челнах и соседних СНТ. Позже он был пойман и этапирован в Чистополь. Отмечается, что мужчина отбывал срок за кражу.

"Ъ-Казань"