Нацпарк «Башкирия» потратит до 4,3 млн рублей на обустройство экотроп

Национальный парк «Башкирия» объявил аукцион по обустройству экологических троп и зон отдыха. Начальная максимальная цена контракта составляет 4,3 млн руб.

На экотропе на левом берегу Юмагузинского водохранилища должны быть установлены пять туристических беседок, рассчитанные на восемь мест каждая, пять входных групп, туристические указатели, 28 информационных стендов, контрольно-пропускной пункт, два уличных туалета, два шлагбаума, пять смотровых площадок.

Заявки принимаются до 30 августа, 31 августа будут подведены итоги аукциона.

Подрядчик должен завершить работы до декабря.

Национальный парк «Башкирия» образован в 1986 году, расположен на юго-западных склонах Южного Урала, на территории Мелеузовского, Кугарчинского и Бурзянского районов.

Влада Шипилова

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