Объем промышленного производства в Ростовской области вырос на 5%

В Ростовской области с января по июль 2023 года объем промышленного производства вырос на 5,1% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Ростовстат.

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов возросло в два раза, машин, оборудования и электронных и оптических изделий — на треть, нефтепродуктов — на 30,6%. Выпуск продукции на предприятиях обрабатывающих производств вырос на 9,8%. Динамику роста сохранили также пищевая промышленность (+5,9%) и металлургия (+2,7%).

При этом отмечено падение показателей в добывающей отрасли, в энергетике, тепло- и газоснабжении, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Кристина Федичкина