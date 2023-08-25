В Нижегородской области выявлена африканская чума в популяции диких кабанов

В Воскресенском районе Нижегородской области выявлен новый случай африканской чумы свиней (АЧС) в популяции диких кабанов. По данным регионального управления Россельхознадзора, вирус обнаружен при обследовании туши дикого кабана, добытого на территории одного из охотничьих хозяйств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее на этой территории уже был наложен карантин по АЧС. Первичные мероприятия по ликвидации очага инфекции будут завершены до 26 августа 2023 года.

Владельцам личных подсобных хозяйств рекомендовали не использовать траву из лесных массивов для кормления домашних свиней, приобретать корма только по ветеринарно-сопроводительным документам, не использовать при кормлении пищевые отходы.

Владельцам свинокомплексов необходимо обеспечить работу предприятий в режиме «закрытого типа», усилить дезинфекцию всего автотранспорта и работу санитарных пропускников.

Андрей Репин