Житель Хакасии получил срок за махинации с пенсиями по чужим паспортам

Два года условно суд назначил жителю Абакана, который по поддельным документам получал сразу несколько пенсий. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по Республике Хакасия.

Как установило расследование, обвиняемый с помощью недействительных паспортов РФ и СНИЛС на разные фамилии оформил пенсии и социальные выплаты в региональных отделениях Пенсионного фонда России. В общей сложности, он похитил из госказны более 1 млн руб.

По материалам ФСБ следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Обвиняемый оказывал содействие следствию, а также возместил большую часть нанесенного ущерба, говорится в сообщении УФСБ.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев