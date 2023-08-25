У астраханки отсудили потраченные на себя детские пособия

Суд в Астрахани удовлетворил требования прокуратуры Трусовского района о взыскании с местной жительницы суммы не потраченных на ребенка пособий, сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что женщина некогда обратилась в органы соцподдержки с заявлением о назначении выплат на сына, заверив, что мальчик живет с ней. В документах заявительница указала адрес проживания, по которому больше 10 лет нет дома. Все это время ребенок жил с отцом, который был в разводе с матерью мальчика.

«В соответствии со статьей 60 Семейного кодекса Российской Федерации суммы, причитающиеся ребенку в качестве пособий, поступают в распоряжение родителей и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка», — говорится в сообщении.

Деньгами астраханка распорядилась по собственному усмотрению, на сына не тратилась. Так злоумышленнице удалось получить свыше 240 тыс. руб.

Следователи завели уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159 УК РФ). По иску прокуратуры с женщины взыскали указанную сумму. Надзорное ведомство контролирует ход расследования и исполнение решения суда.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.