Некоторые участники СВО из Челябинской области смогут получить бесплатную землю

Отличившиеся участники специальной военной операции РФ на Украине из Челябинской области получили право на бесплатный земельный участок. Дополнительные меры социальной поддержки утвердили депутаты законодательного собрания региона на августовском заседании.

Согласно принятому закону, бесплатный земельный участок для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома смогут получить участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами РФ за заслуги в СВО и являющиеся ветеранами боевых действий. В случае их гибели правом на землю смогут воспользоваться члены семьи – супруга и дети, а при их отсутствии – родители. Участок предоставляется гражданину один раз в любом муниципалитете Челябинской области по выбору участника СВО.

На 1 июля этого года число южноуральцев, на которых распространяется действие закона, составляло 319 человек.

Помимо этого, депутаты приняли поправки в закон о заготовке древесины, устанавливающие льготы для участников СВО. Так, военным и членам их семей предоставляется внеочередное право на покупку леса.

Также поправками упрощается процедура заготовки древесины для всех остальных граждан. Из закона исключено требование о необходимости подачи заявлений от каждого из собственников имущества для покупки дров на отопление жилых домов, сокращен перечень документов для получения древесины на капитальный ремонт жилого дома, увеличен срок заключения договоров купли-продажи лесных насаждений с трех до шести месяцев. Также установлено требование о подаче заявлений толь в одно лесничество для сокращения очередей.

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