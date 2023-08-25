Культурный слой Белинского стал выявленным ОКН Пензенской области

«Культурный слой г. Белинский» внесли в список выявленных объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения, рассказали в министерстве по охране памятников, истории и культуры Пензенской области.

Культурный слой XVIII-нач. XX вв. располагается в центре города Белинский. Исследователи нашли там кованые гвозди, медные монеты XIX века, гильзу латунного винтовочного патрона, фрагменты ценных стеклянных бутылок, фаянсовой и керамической посуды.

«Керамика представлена круговой гончарной посудой (по цвету белой и красной), которая характерна для периода колонизации региона русским населением, т. е. XVII— XIX вв.», — говорится в сообщении.

ОКН из списка выявленных после проведения дальнейших экспертиз могут попасть в государственный реестр памятников истории.

Дарья Васенина

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