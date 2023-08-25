Средняя цена посуточной аренды квартиры в Казани выросла на 15%

В Казани средняя стоимость посуточной аренды этим летом составила 4,5 тыс. руб. за сутки, что на 15% больше, чем за год до этого. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Суточно.ру», компаний «ЮKassа» и Ecolines RUS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Казань заняла четвертую строчку среди городов РФ по средней стоимости аренды жилья. Самые дорогие услуги зафиксированы в Сочи (там цена составила 5 тыс. руб. в сутки). Второе место занимает Санкт-Петербург (4,7 тыс. руб). Тройку замкнул Геленджик (4,6 тыс.).

В РФ в среднем цена на аренду жилья этим летом составила 4,2 тыс. руб., что на 15% больше, чем год назад.

"Ъ-Казань"