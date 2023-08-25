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обновлено 09:44

УНИИКМ построит новое производство в Мотовилихе

АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (УНИИКМ) обратилось в комиссию по землепользованию и застройке с заявлением установить промзону ПК-2 на десяти своих участках по ул. Соликамской, 285г, и Новозвягинской, 57. Территория в Мотовилихинском районе Перми общей площадью 8,05 га используется УНИИКМ под производственные корпуса, склады и прочее. Сейчас эта земля входит в зону производственно-коммунальных объектов IV класса вредности ПК-4. Заявитель просит сменить ее на зону производственно-коммунальных объектов II класса вредности. «Сейчас в границах этих участков размещается тяжелая промышленность, и для дальнейшего развития данного вида и строительства нового производства — с целью наращивания выпуска военной техники — предлагается установить зону ПК-2»,— пояснила на заседании комиссии представитель краевого минимущества.

В минимуществе добавили, что завод «Машиностроитель», расположенный там же, ранее тоже попросил установить на своей земле зону ПК-2. Территории, указанные в заявлениях УНИИКМ и «Машиностроителя», примыкают друг к другу. Члены комиссии направили проект УНИИКМ на публичные слушания.

Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, основанный в 1968 году, сначала был отраслевой лабораторией на территории Пермского завода химического оборудования. Позже эта лаборатория стала отраслевым отделом. В 1977 году на базе отдела открылся Уральский филиал научно-исследовательского института технологии машиностроения. Затем филиал реорганизовывали и в начале 1990-х годов преобразовали в Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов НПО «Композит».

В 2002 году УНИИКМ НПО «Композит» переименовали в ФГУП «УНИИКМ». В 2009-м предприятие было преобразовано в АО и вошло в состав ВПК «НПО машиностроения». В 2013 году обе компании вошли в ОАО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”». Сегодня УНИИКМ участвует в производстве комплектующих изделий для авиадвигателей, космических аппаратов и наземных станций. В 2020 году УНИИКМ анонсировал строительство производства эндопротезов и имплантатов в Нытве, изготовленных на основе собственных разработок. Проект получил статус приоритетного инвестпроекта.

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