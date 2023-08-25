Власти Кубани обязали кожвендиспансер позаботиться об объекте культурного наследия

Власти Кубани обязали кожвендиспансер позаботиться о здании в Новороссийске, являющемся объектом культурного наследия. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

Речь идет о здании постройки конца XIX века на ул. Революции 1905 г., 12, на пересечении с ул. К. Маркса в Новороссийске. Оно является объектом культурного наследия «Домовладение надворного советника, провизора В. В. Ильченко». До революции здесь размещались аптека, грязе- и водолечебница доктора С. Е. Нестерова, а также венерологическая лечебница. Памятник принят на государственную охрану в 2001 году.

Сейчас он находится в ведении ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края и входит в состав его новороссийского филиала.

Как следует из материалов дела, в июле минувшего года краевое управление по охране памятников выдало учреждению задание на проведение работ по сохранению объекта. Однако научно-проектная документация на проведение работ не была разработана и представлена, в связи с чем краевые власти и вышли в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к кожвендиспансеру.

Указав, что отсутствие финансирования не является основанием для освобождения владельца от организации работ по сохранению объекта культурного наследия, суд требования властей удовлетворил и обязал кожвендиспансер в течение полугода с момента вступления решения суда в законную силу организовать разработку научно-проектной документации на проведение соответствующих работ.

Михаил Волкодав

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