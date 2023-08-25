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Пермьстат: реальная зарплата в крае выросла по сравнению с прошлым годом на 12,8%

В июне 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае составила 63680 руб. По сравнению с июнем прошлого года этот показатель вырос на 16%. Реальная заработная плата в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года увеличилась на 12,8%.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За январь-июнь 2023 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 56946 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 14,1%, реальная заработная плата увеличилась на 8,4%.

Лидерами по росту заработной платы стали работники компаний в сфере связи (+28%), административные работники (+22%), научные и технические работники (+20%).

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