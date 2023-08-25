В Казани безработного мужчину арестовали до 15 октября за дискредитацию ВС РФ

Советский райсуд Казани арестовал местного безработного жителя Павла Степанова до 15 октября. Его подозревают в дискредитации ВС РФ. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным следствия, в ноябре прошлого года задержанный разместил видеоролик с рассуждениями на тему спецоперации в соцсетях. Позже специалисты Средне-Волжского центра судебных экспертиз Минюста страны нашли в видео «совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения в негативном характере целей использования ВС РФ и дискредитации».

В итоге против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. На его аресте настаивали сотрудники СК и прокуратуры.

"Ъ-Казань"