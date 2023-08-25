РПЦ канонизировала священника из Челябинской области, расстрелянного в 1937 году

Священный Синод Русской православной церкви причислил к лику святых священника Василия Носова из Челябинской области. Днем его памяти станет 4 октября – день смерти южноуральца, расстрелянного во время сталинских репрессий, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Василий Носов родился в 1886 году. В 1915 году стал священником, с 1919 года служил в Миассе. В 1922 году во время обновленческого раскола не принял поддерживаемое властями движение, за что полгода провел на принудительных работах. В 1930-1935 годах отбывал наказание в лагере. Вернувшись, хотел продолжить службу в храме, но не получил регистрации, поэтому работал плотником и «духовно окормлял паству на дому».

В 1937 году Василия Носова вновь арестовали и приговорили к расстрелу. «На допросах отрицал свою вину, никого не оклеветал и имен не назвал»,– сообщает Челябинская Епархия. 4 октября священника расстреляли и погребли в общей могиле.

Решение о канонизации южноцуральца было принято 24 августа

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