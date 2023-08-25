В Красноярске самолет совершил вынужденную посадку из-за пьяного пассажира

Пассажирский самолет вынужденно сел в аэропорту Красноярска из-за авиадебошира. Об инциденте на борту авиалайнера, летевшего из Москвы в Благовещенск, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, 31-летний житель Амурской области после вылета из столичного аэропорта начал распивать принесенный с собой алкоголь. Мужчина вел себя агрессивно, высказывался нецензурно в адрес бортпроводников, призывавших его к порядку, и пассажиров. В связи с этим командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Красноярске.

Авиадебошира задержали. Полицейские доставили его в дежурную часть для составления протокола по ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в запрещенных местах). Задержанному грозит штраф от 4 тыс. руб. до 5 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

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Илья Николаев