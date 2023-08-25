В Уфе до конца ноября закроют проезд по бульвару Саид-Галиева

В Уфе с 28 августа до 28 ноября закроют проезд по бульвару Саид-Галиева и подъездным путям со стороны проспекта Октября и улицы Комсомольской, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничения связаны с реконструкцией фонтана «Мальчик с кураем» и прилегающего к нему бульвара.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», мэрия заключила контракт на благоустройство территории с ООО «Компания „ Потенциал “». Организация, которая была единственным участником конкурса, исполнит контракт за 298,5 млн руб. Его профинансирует бюджет города.

Работы выполнят до октября 2024 года. Южная часть бульвара превратится в полупешеходную улицу, а по северной части и Новогорной улице организуют парковочные места. Тротуары возле кинотеатра «Искра» расширят, а между домами 161/1, 163 и 163/1 на Комсомольской улице появятся площадки для отдыха и сквер «Музыкальный». Площадь перед фонтаном реорганизуют, там появятся новые скамейки и урны.

На участке поставят канатные комплексы, качели, песочницы, карусели, спортивно-игровое оборудование. Старые деревья спилят, посадят новые. Установят наружное освещение, проложат водопровод и канализацию.

ООО «Компания „ Потенциал “» зарегистрировано в апреле 2006 года в Уфе. Владельцами строительной компании являются Татьяна Матросова и Вадим Давлетшин. Уставный капитал «Потенциала» составляет 10 тыс. руб. В 2022 году выручка предприятия равнялась 6,6 млрд руб., чистая прибыль— 66,8 млн руб.

Венера Хисамова

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