Приставы конфисковали 200 тыс. рублей у пермяка, пытавшегося дать взятку оперативнику УФСБ

Сотрудники главного управления судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю конфисковали деньги у жителя Перми, признанного виновным в попытке дать взятку сотруднику краевого УФСБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

В июне 2023 года ранее судимого безработного жителя Перми признали виновным в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере. В суде было доказано, что он пытался передать сотруднику УФСБ 200 тыс. руб. за прекращение доследственной проверки в отношении его супруги — индивидуального предпринимателя, подозреваемой в мошенничестве при сносе ветхих и аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Передача денег происходила под контролем оперативников ФСБ, и взяткодатель был задержан с поличным.

Виновного приговорили к уголовному штрафу в размере 2 млн руб. Суд также постановил конфисковать вещественные доказательства преступления — денежные средства в размере суммы взятки. Судебным приставом были изъяты 39 билетов Банка России номинальной стоимостью 5 тыс. руб. и пять купюр номиналом 1 тыс. руб. Денежные средства будут обращены в доход государства.