В Ростове увеличился объем переработанных строительных отходов в 2023 году

С начала текущего года региональный оператор «Чистый город» принял для вторичной переработки более 23 тыс. т строительных отходов, что на 1,5 тыс. т больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

За семь месяцев услугами по утилизации воспользовались 34 перевозчика и 4 тыс. физических лиц из Ростова. Грунт, бетон, бой кирпича, куски металла, дерева измельчили с помощью шредеров на щебень разной фракции.

«В донской столице работает пункт приема и переработки мусора от строительных и ремонтных работ. Он расположен в северо-западной промзоне донской столицы в переулке 1-ом Машиностроительном. Стоимость утилизации 1 т строительного мусора здесь составляет 1 тыс. руб.»,— сообщает пресс-служба администрации.

Анастасия Назарова