«Башнефть» в десятый раз за лето повысила цены на бензин

ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») в десятый раз за лето повысила цены на бензин. С 24 августа литр бензина марки АИ-100 подорожал на 50 коп. до 62,65 руб., АИ-95 вырос на 10 коп. до 51,85 руб., АИ-92 и ATUM-92 повысились на 15 коп. до 48,8 руб. и 49,6 руб. соответственно, ATUM-95 вырос в цене на 10 коп. до 52,65 руб. Цена на дизтопливо повысилась на 40 коп. — до 58,2 руб.

Таким образом с 1 июня литр АИ-100 повысился на 3,7 руб., ATUM-95 — на 2,5 руб., АИ-92 — на 2,25 руб., ATUM-92 — на 2,35 руб., дизтопливо — на 1 руб.

Влада Шипилова

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