Около 20 тысяч человек оформили Fan ID в Татарстане

В настоящее время порядка 20 тыс. человек оформили Fan ID (паспорта болельщика) в Татарстане. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу МФЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности, большая часть болельщиков получила Fan ID в МФЦ Татарстана. Это свыше 17 тыс. человек. Остальные сделали это без визита в центр. Речь идет о владельцах десятилетнего биометрического загранпаспорта. Они оформили документ с помощью учетной записи на портале госуслуг, смартфона с NFC-модулем и приложения «Госуслуги Карта болельщика».

"Ъ-Казань"