В Красногвардейском районе построили школу на 1000 мест

Госстройнадзор Санкт-Петербурга одобрил ввод в эксплуатацию здания школы на 1000 мест в Красногвардейском районе, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Общая площадь здания 23 160,5 кв. м. Оно состоит из четырех блоков разной этажности, которые соединены между собой теплыми переходами. Школа рассчитана на 16 младших классов (с 1 по 4) по 25 человек, 20 средних классов (с 5 по 9) и четыре старших класса (10 и 11). Начальная школа имеет обособленный вход со своим вестибюлем и гардеробом.

Кроме учебных классов, в здании школы предусмотрены учебная мастерская по обработке металла и древесины с отдельным выходом, медицинский блок, обеденный зал и пищеблок, актовый зал, читальный зал и библиотека с книгохранилищем. Для занятий спортом оборудованы два бассейна и спортивно-тренировочные помещения. На пришкольной территории обустроена спортивно-физкультурная зона, включающая две площадки для мини-футбола и волейбола, а также две круговые беговые дорожки.

Школа расположена по строительному адресу: Муринская дорога, участок 10. Здание было построено ООО «СУАР-ГРУПП» в рамках исполнения Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству с привлечением федеральных средств в рамках национального проекта «Образование».

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