В убийстве безвестно пропавшего жителя Воткинска подозревают его знакомого

В Удмуртии следователи задержали 53-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве 31-летнего жителя Воткинска из личной неприязни. Сообщение о безвестном исчезновении мужчины поступило от его матери. Она рассказала, что сын вышел из дома без документов и место жительства не намеревался покидать надолго, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 18 июля мужчины вместе употребляли алкоголь, после чего между ними произошел конфликт. Мужчина из-за личной неприязни взял нож и ударил им потерпевшего в шею. Тело погибшего он поместил в овощную яму на территории заброшенного дома.

В настоящее время следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу и допрашивают свидетелей. В суд направили ходатайство о заключении мужчины под стражу.