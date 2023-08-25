В Челябинской области хотят внедрить онлайн-контроль за аварийными дорогами

Правительство РФ намерено расширить действие системы «Эталон», с помощью которой можно в автоматическом режиме контролировать опасные участки дорог, на 10 регионов России. Среди них Челябинская область. Об этом по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.

По словам заместителя председателя правительства, эксперимент по внедрению модуля «Эталон», проводившийся в трех регионах, показал хороший результат. «К опытной эксплуатации теперь присоединятся Кемеровская, Самарская, Ярославская, Новосибирская, Иркутская, Ростовская, Челябинская области, а также Краснодарский, Забайкальский края и Республика Калмыкия»,– сообщил Марат Хуснуллин. По его словам, с помощью «Эталона» в автоматическом режиме контролируется устранение опасных участков дорог и, как результат, снижаются риски ДТП.

Созданный Росавтодором модуль «Эталон» используется для контроля в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это единое цифровое пространство, которое позволяет в онлайн-режиме отслеживать, что происходит в конкретном субъекте РФ и на конкретном участке дороги. Также система «Эталон» позволяет дистанционно отслеживать не только ход строительства, но и готовность документов, программ дорожной деятельности, конкурсов, а также контролировать заключение контрактов.

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