«Банки не могут пересматривать ставки для застройщиков по уже заключенным договорам»

Вслед за резким повышением Банком России ключевой ставки сразу на 3,5 процентных пункта, до 12% годовых, коммерческие банки начали увеличивать ставки по рыночной ипотеке. Это уже второе повышение ключевой ставки в течение месяца. Как действия Банка России повлияют на рынок жилья, и каковы будут последствия для граждан и участников рынка, поясняет эксперт Кубанской палаты недвижимости Ольга Долгополова.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Долгополова

Фото: предоставлено автором Ольга Долгополова

Фото: предоставлено автором

«Когда поднимается ключевая ставка, банки пересматривают процентные ставки по ипотеке на вторичном рынке. Уже сейчас она начинается от 13%. Как следствие, это приведет к сокращению платежеспособного спроса и оттоку покупателей на первичный рынок, где ставки по льготным ипотечным программам с господдержкой не менялись. Часть покупателей, напуганная ростом ставок на вторичном рынке, вынуждена будет брать семейную ипотеку на квартиру в новостройке.

Вторичный рынок жилья очень инертный, реагирует медленно. При высоких ставках на ипотеку цены на жилье здесь начнут идти вниз только через три-шесть месяцев. При прочих равных условиях, если ключевая ставка будет по-прежнему оставаться на высоком уровне, стоимость квадратного метра в этом сегменте может снизиться примерно на 50-100 тыс. руб. Но это если рассматривать данную ситуацию в логике рынка. У нас примерно то же самое происходило и в прошлом году. Тогда все тоже ожидали понижения цены. Но после выдачи жилищных сертификатов жителям новых российских территорий, рынок жилья разогрелся так, что вместо снижения мы получили существенное увеличение цены квадратного метра. Поэтому ситуация на рынке может стремительно измениться и сейчас.

Вырастет стоимость денег и для застройщиков. По уже заключенным договорам кредитования банки не могут пересматривать процентные ставки для застройщиков в сторону повышения. Ставки в договорах фиксированные. Для застройщиков и до повышения ключевой ставки проценты были далеко не самые низкие. Но с другой стороны кредитные организации вряд ли захотят терять партнеров и будут вынуждены договариваться в индивидуальном порядке. Конкуренция между банками за строительные компании, очевидно, только усилится».

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