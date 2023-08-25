Доля отчислений по УСН в пользу Омска может вырасти до 35%

Власти Омской области намерены увеличить отчисления в бюджет Омска средств, которые поступают в казну региона от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения (УСН). Долю муниципалитета предполагается увеличить с 25 до 35%, сообщил врио губернатора Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«Дополнительные 10% позволят нам увеличить налоговые доходы на 750 млн руб. и улучшить бюджетную обеспеченность областного центра»,— пояснил руководитель региона.

По данным господина Хоценко, министерство финансов области подготовило соответствующие изменения в областной закон. Его планируется рассмотреть на сентябрьской сессии законодательного собрания. Нормативы налоговых отчислений регулируются законом «О межбюджетных отношениях в Омской области». Согласно документу, в настоящее время отчисления в 25% по «упрощенке» получают все Омск и все муниципальные районы региона. В июле горсовет Омска внес поправки в бюджет города на 2023 года, согласно которым его доходы составят 37,3 млрд руб.

Сессия заксобрания запланирована на 21 сентября.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский